МИД Китая поддержал позицию ООН о необходимости отмены санкций США против Зимбабве

ПЕКИН, 1 ноября. /ТАСС/. Китайские власти одобряют позицию ООН по поводу нецелесообразности санкций США против Зимбабве и считают необходимым отменить подобные меры в кратчайший срок. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Китай решительно против каких бы то ни было односторонних санкций. Мы твердо поддерживаем народ Зимбабве и выражаем протест против внешнего вмешательства во внутренние дела этой страны, - заявил он на брифинге. - Мы вновь настаиваем, чтобы Соединенные Штаты и другие отдельные государства, а также организации как можно скорее отменили противозаконные санкции против Зимбабве".

Как он подчеркнул, позицию Пекина поддерживает целый ряд африканских стран. По словам китайского дипломата, вместо санкционного давления США следует оказать поддержку Зимбабве в реализации мер по противодействию пандемии.

На прошлой неделе спецдокладчик ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на соблюдение прав человека Елена Довгань заявила, что отдельные западные государства должны прекратить оказывать давление на Зимбабве, так как это отрицательно сказывается на благосостоянии населения, на здравоохранении и сфере образования страны. По ее мнению, пришло время для того, чтобы "отказаться от риторики о санкциях в качестве пропагандистского инструмента".