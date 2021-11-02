Друг твоего врага. Почему Россия не позволит НАТО вернуться в Среднюю Азию

Россия не потерпит присутствия НАТО в зоне своих интересов. Об этом продолжают напоминать российские чиновники разного уровня, в частности МИД РФ. Так, на минувшей неделе глава российского дипведомства Сергей Лавров призвал соседей Афганистана не допустить появления на своей территории сил НАТО и США. Это заявление Лавров сделал на министерской встрече Ирана, Китая, Пакистана, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

После ухода из Афганистана США ищут способ закрепиться в Центральной Азии, чтобы сохранить присутствие в регионе. Однако в отличие от 2001 года сегодня Россия не готова пускать силы НАТО в свое "подбрюшье", хотя и не против помочь Вашингтону в реальной борьбе с терроризмом.

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Заявление прозвучало на фоне сообщений газеты Politico о том, что в Ташкент направляется делегация представителей Пентагона, чтобы обсудить варианты с размещением в Узбекистане своих контртеррористических сил. В последние месяцы Вашингтон пытается теснее работать с Ташкентом по вопросам афганского урегулирования.

"По словам американских официальных лиц, после ухода из Афганистана Узбекистан поднялся в списке приоритетов США. Эта страна — сосед Афганистана, и Ташкент был открыт для дискуссий о приеме беженцев и размещении американских войск, хотя в итоге оба вопроса завершились ничем. Тем не менее некоторые законодатели рассматривают Узбекистан как страну, имеющую уникальные возможности помочь США защитить региональные интересы в будущем", — пишет издание.

США давно планировали закрепиться в Центральной Азии

Еще весной американские СМИ писали о том, что даже после вывода всех войск из Афганистана США необходимо оставаться "поблизости".

Вашингтон надеялся на усиление кооперации с граничащими с Афганистаном Узбекистаном и Таджикистаном. Речь шла о правах на полеты и более интенсивном обмене разведданными. Формальная цель — не допустить активации в Афганистане международных террористических группировок.

У американской стороны уже есть опыт военного сотрудничества в регионе. Причем, по неподтвержденным источникам, это стало возможным только благодаря решению Владимира Путина помочь США в их борьбе с терроризмом после атаки 11 сентября 2001 года.

В самом начале афганской кампании ​​Вашингтон арендовал у Ташкента военную базу Карши-Ханабад. В 2005 году Узбекистан стал одной из немногих, если не первой в мире страной, которая, впустив к себе американских военных, передумала и указала им на выход. Практически то же самое позже произошло и с американской базой Манас в Киргизии, откуда американцев попросили уйти в 2014 году.

Далекоидущие американские интересы

В начале 2020 года Госдепартамент изложил официальную стратегию США по политике в Центральной Азии. Свой подход американцы обозначили в шести основных пунктах:

снизить террористические угрозы в Центральной Азии;

расширять и поддерживать стабильность в Афганистане;

поощрять связь между Центральной Азией и Афганистаном;

продвигать реформу верховенства закона и уважения прав человека;

способствовать инвестициям США в развитие региона.

Кое-что из этих пунктов уже окончательно провалено. Однако сдерживание афганских террористов — вряд ли главная причина, по которой США пытаются закрепиться в Центральной Азии. Американцы находились в регионе почти 20 лет, а террористическая угроза с тех пор только возросла. Если бы НАТО и США действительно волновались о безопасности Афганистана, они бы не бросили правительство этой страны один на один с хорошо вооруженными боевиками.

Со стратегической точки зрения американцы потеряли в Афганистане не лояльное правительство, а свое региональное присутствие. На фоне усиления России и Китая Вашингтону жизненно необходимо иметь рычаги влияния на Кавказе и в Средней Азии. Именно поэтому США заигрывают со среднеазиатскими странами, пытаясь добиться их расположения.

Россия не желает видеть НАТО в Средней Азии

В России к планам американцев относятся однозначно — резко отрицательно. Москва предупреждает своих среднеазиатских соседей, что сам факт присутствия военных США автоматически делает их мишенями для международных террористов.