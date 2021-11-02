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Друг твоего врага.
Друг твоего врага.
Друг твоего врага.
Друг твоего врага.
Друг твоего врага.

Друг твоего врага. Почему Россия не позволит НАТО вернуться в Среднюю Азию

© EPA-EFE/GHULAMULLAH HABIBI
Москва продолжает оставаться замыкающим звеном в вопросах региональной безопасности

После ухода из Афганистана США ищут способ закрепиться в Центральной Азии, чтобы сохранить присутствие в регионе. Однако в отличие от 2001 года сегодня Россия не готова пускать силы НАТО в свое "подбрюшье", хотя и не против помочь Вашингтону в реальной борьбе с терроризмом.

Россия не потерпит присутствия НАТО в зоне своих интересов. Об этом продолжают напоминать российские чиновники разного уровня, в частности МИД РФ. Так, на минувшей неделе глава российского дипведомства Сергей Лавров призвал соседей Афганистана не допустить появления на своей территории сил НАТО и США. Это заявление Лавров сделал на министерской встрече Ирана, Китая, Пакистана, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

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Заявление прозвучало на фоне сообщений газеты Politico о том, что в Ташкент направляется делегация представителей Пентагона, чтобы обсудить варианты с размещением в Узбекистане своих контртеррористических сил. В последние месяцы Вашингтон пытается теснее работать с Ташкентом по вопросам афганского урегулирования.

"По словам американских официальных лиц, после ухода из Афганистана Узбекистан поднялся в списке приоритетов США. Эта страна — сосед Афганистана, и Ташкент был открыт для дискуссий о приеме беженцев и размещении американских войск, хотя в итоге оба вопроса завершились ничем. Тем не менее некоторые законодатели рассматривают Узбекистан как страну, имеющую уникальные возможности помочь США защитить региональные интересы в будущем", — пишет издание.

США давно планировали закрепиться в Центральной Азии

Еще весной американские СМИ писали о том, что даже после вывода всех войск из Афганистана США необходимо оставаться "поблизости". 

Вашингтон надеялся на усиление кооперации с граничащими с Афганистаном Узбекистаном и Таджикистаном. Речь шла о правах на полеты и более интенсивном обмене разведданными. Формальная цель — не допустить активации в Афганистане международных террористических группировок.

У американской стороны уже есть опыт военного сотрудничества в регионе. Причем, по неподтвержденным источникам, это стало возможным только благодаря решению Владимира Путина помочь США в их борьбе с терроризмом после атаки 11 сентября 2001 года. 

В самом начале афганской кампании ​​Вашингтон арендовал у Ташкента военную базу Карши-Ханабад. В 2005 году Узбекистан стал одной из немногих, если не первой в мире страной, которая, впустив к себе американских военных, передумала и указала им на выход. Практически то же самое позже произошло и с американской базой Манас в Киргизии, откуда американцев попросили уйти в 2014 году.

Далекоидущие американские интересы

В начале 2020 года Госдепартамент изложил официальную стратегию США по политике в Центральной Азии. Свой подход американцы обозначили в шести основных пунктах: 

  • снизить террористические угрозы в Центральной Азии;

  • расширять и поддерживать стабильность в Афганистане;

  • поощрять связь между Центральной Азией и Афганистаном;

  • продвигать реформу верховенства закона и уважения прав человека;

  • способствовать инвестициям США в развитие региона.

Кое-что из этих пунктов уже окончательно провалено. Однако сдерживание афганских террористов — вряд ли главная причина, по которой США пытаются закрепиться в Центральной Азии. Американцы находились в регионе почти 20 лет, а террористическая угроза с тех пор только возросла. Если бы НАТО и США действительно волновались о безопасности Афганистана, они бы не бросили правительство этой страны один на один с хорошо вооруженными боевиками.

Со стратегической точки зрения американцы потеряли в Афганистане не лояльное правительство, а свое региональное присутствие. На фоне усиления России и Китая Вашингтону жизненно необходимо иметь рычаги влияния на Кавказе и в Средней Азии. Именно поэтому США заигрывают со среднеазиатскими странами, пытаясь добиться их расположения.

Россия не желает видеть НАТО в Средней Азии

В России к планам американцев относятся однозначно — резко отрицательно. Москва предупреждает своих среднеазиатских соседей, что сам факт присутствия военных США автоматически делает их мишенями для международных террористов.

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Еще до полного ухода американцев из Афганистана Москва начала принимать меры, чтобы не допустить сценария, при котором НАТО пустило бы в регионе корни. Как сообщала в мае газета "Коммерсантъ", власти РФ уже тогда предупредили партнеров, что США не столько заинтересованы в сохранении контроля над ситуацией в Афганистане, сколько стремятся использовать Центральную Азию как плацдарм для сдерживания России, Китая и Ирана.

Кроме того, как сообщала газета The Wall Street Journal, еще на августовской встрече в Женеве президент РФ Владимир Путин завил своему американскому визави Джо Байдену о недопустимости присутствия НАТО в Центральной Азии.

Путин также открыто критиковал идею о переброске в регион афганских беженцев и указывал, что ситуация в Афганистане имеет "прямое отношение" к безопасности РФ. 

"Наши, скажем, западные партнеры настойчиво ставят вопрос о том, чтобы разместить беженцев в странах Центральной Азии до получения виз США или других стран. Значит, в эти страны можно направлять без виз, к нашим соседям, а к себе брать без виз не хотят? Это что за такой унизительный какой-то подход к решению этого вопроса", — отмечал Путин.

В то же время он предложил США вместе работать на афганском направлении, в том числе в сотрудничестве с российскими военными базами в Таджикистане и Киргизии, например для обмена разведданными.

В последний раз четко и недвусмысленно о нежелании видеть НАТО в Центральной Азии американцам напомнили во время недавнего визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.

Власти стран Центральной Азии солидарны с Москвой

В сентябре в Душанбе состоялось совещание министров иностранных дел, министров обороны и секретарей Совбезов стран — членов ОДКБ (помимо России в блок входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан).

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По итогам этой встречи страны ОДКБ вместе заявили о неприемлемости размещения на их территории находившихся в Афганистане объектов военной инфраструктуры США и других стран НАТО, а также афганских граждан, сотрудничавших с иностранными военными. 

Ташкент, который не является частью ОДКБ, также солидаризировался с позицией соседей и объявил, что не намерен размещать на своей территории военных США.

При этом власти Узбекистана отметили готовность вести переговоры об обмене разведданными в рамках общей борьбы с терроризмом. 

"Я хочу еще раз подтвердить, что этот вопрос [о размещении войск США] не стоит, не обсуждается и не поднимался", — отметил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.

По его словам, "в ходе многих серьезных встреч" до США доводилось, что Узбекистан не приемлет размещение американских войск на своей территории: "Реальность такова, что в этом необходимости нет".

При этом за последние недели Узбекистан посетили минимум две делегации американских законодателей. Участник одной из таких поездок конгрессмен-республиканец Дон Бэкон (Небраска) сообщил журналистам, что Узбекистан может "превратиться в демократическое государство". Он также заметил, что стране предстоит еще сделать многое, но она уже встала на путь реформ.

Дмитрий Беляев

Теги
АфганистанСШАТаджикистанУзбекистанИранРоссияКитай
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