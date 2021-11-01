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Эрдоган заявил, что Байден обещал помочь убедить Конгресс США одобрить продажу Турции F-16

Президент Турции напомнил, что вопрос возник в связи с тем, что Анкара потратила $1,4 млрд на проект F-35, но передача ей этих самолетов была отменена американской стороной

АНКАРА, 1 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что американский лидер Джо Байден обещал помочь убедить членов Конгресса США одобрить сделку по покупке Анкарой новых самолетов F-16. Об этом, как сообщает телеканал NTV, он сказал в понедельник по возвращении из Рима с саммита Группы двадцати (G20).

"Байден сказал, что в самое ближайшее время может не быть результатов, что решение должно пройти две инстанции. Палату представителей и Сенат. По факту расклад сил 50 на 50, сказал он, но сообщил, что сделает все, что в его силах, [чтобы убедить одобрить сделку]", - сообщил Эрдоган. Он, в свою очередь, сказал Байдену, что "верит в его успех в этом вопросе", поскольку "видит, что в данный момент перевес сил [в Конгрессе] на его стороне".

"Надеюсь, скоро наши министры обороны продолжат контакты. В повестке есть два важных вопроса: покупка [новых самолетов] и модернизация имеющихся у нас [F-16]", - сообщил Эрдоган. Он также напомнил, что вопрос о покупке F-16 возник в связи с тем, что Турция потратила $1,4 млрд на проект F-35, но передача ей этих самолетов была отменена американской стороной. "Мы обсудили [с Байденом] наши шаги в контексте партнерства в НАТО и стратегического союзничества. И прежде всего обсудили F-35. Я лично не увидел с его стороны негативного настроя в этом вопросе. Наоборот, мы надеемся, что главы Минобороны, МИД проведут переговоры и этот сложный вопрос наших отношений мы закроем", - сообщил Эрдоган.

США, пытаясь оказать давление на Турцию после приобретения ей у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, в 2019 году отказались поставлять в эту страну самолеты пятого поколения F-35. На фоне проблем с получением F-35 Анкара заявила о желании купить у Вашингтона дополнительные партии истребителей F-16 в рамках соответствующего механизма. Однако есть серьезный риск, что Конгресс может заблокировать такую сделку ввиду все еще актуальных разногласий между Вашингтоном и Анкарой вокруг приобретения Турцией российских ЗРС С-400.

Теги
СШАТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипБайден, Джо
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