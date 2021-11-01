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Эрдоган объяснил, почему не поехал на климатическую конференцию в Глазго

Президент Турции сообщил, что организаторы не смогли удовлетворить требования Турции по безопасности

АНКАРА, 1 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не поехал на климатическую конференцию в Глазго из-за несоответствия протоколов организаторов стандартам безопасности, на которые рассчитывала Анкара. Об этом, как сообщает телеканал NTV, он сказал в понедельник по возвращении из Рима с саммита Группы двадцати (G20).

"Есть определенные протоколы безопасности, которые мы запросили перед конференцией в Глазго. Это стандарты, которые всегда применяются к нам и ко всем лидерам во всех зарубежных поездках. Но нам [организаторы] в последний момент сказали, что не смогут удовлетворить эти протоколы", - сказал турецкий президент.

Теги
ТурцияЭрдоган, Реджеп Тайип
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