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Кризис на Украине
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МИД Германии получил предложения России по "нормандской четверке"

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее сообщил, что Россия передала партнерам свои предложения по содержательному наполнению новой встречи в "нормандском формате" и ожидает их реакции

БЕРЛИН, 1 ноября. /ТАСС/. МИД Германии может подтвердить получение российских предложений по новой встрече в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина, Франция), они изучаются. Об этом заявил в понедельник представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Кристофер Бургер.

"МИД подтверждает получение документа, он изучается. Правительство ФРГ продолжает работать над подготовкой проведения в ближайшее время встречи глав МИД четырех стран", - сказал Бургер.

31 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" сказал, что РФ передала партнерам свои предложения по содержательному наполнению новой встречи в "нормандском формате" и ожидает их реакции. "Мы смысл видим не в каком-то мероприятии, а в его содержательном наполнении. <...> Потому что, когда они говорят, что "нужно скорее встречаться", они нам свое видение ожидаемых результатов до сих пор не передавали", - сказал российский министр, отвечая на вопрос о том, видит ли Москва смысл в проведении нового саммита "нормандской четверки".

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