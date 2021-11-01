Казахстан ратифицировал протокол по защите Каспия от загрязнения

НУР-СУЛТАН, 1 ноября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации протокола по защите Каспия от загрязнения из наземных источников и в результате осуществляемой на суше деятельности к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба президента Казахстана.

"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации протокола по защите Каспийского моря от загрязнения из наземных источников и в результате осуществляемой на суше деятельности к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря", - говорится в сообщении.

Протокол подписан в декабре 2012 года в Москве. Целью документа является предотвращение, снижение, контроль и в максимально возможной степени устранение загрязнения морской среды из наземных источников и в результате осуществляемой на суше деятельности для достижения и поддержания экологически здоровой морской среды Каспийского моря.

Планируется, что ратификация этого протокола будет способствовать использованию наилучших доступных технологий и природоохранной практики при осуществлении хозяйственной деятельности в акватории моря и в его прибрежной зоне. Кроме того, будет создана база данных о физических, биологических и химических характеристиках морской среды и прибрежных районов Каспийского моря, в том числе об объемах поступления в акваторию моря загрязняющих веществ из наземных источников. Это позволит проводить регулярную оценку состояния морской среды и прибрежных районов Каспия, оценку уровня загрязнения моря вдоль его береговой линии.

Рамочная конвенция по защите морской среды Каспийского моря подписана в ноябре 2003 года представителями пяти прикаспийских стран: Азербайджаном, Ираном, Казахстаном, Россией и Туркменией. Целью конвенции является защита морской среды Каспийского моря от загрязнения, включая сохранение, восстановление, устойчивое и рациональное использование его биологических ресурсов.