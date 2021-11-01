Зеленский сообщил, что обсудил с Меркель ситуацию в Донбассе и отношения Украины и ФРГ

КИЕВ, 1 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил на состоявшейся в Глазго встречи с и.о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель ситуацию в Донбассе и отношения между двумя странами. Об этом глава государства сообщил в понедельник в Twitter.

"Во время встречи в Глазго с Ангелой Меркель обсудили текущую ситуацию с безопасностью в Донбассе и ход переговоров для установления мира", - написал президент. По его словам, темой разговора был также "энергетический кризис в Европе и пути его преодоления, а также актуальные вопросы отношений Германии и Украины".

Зеленский находится в Глазго, где принимает участие в 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.