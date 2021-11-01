Си Цзиньпин призвал участников конференции в Глазго к общей борьбе с изменением климата

ПЕКИН, 1 ноября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин в письменном обращении призвал участников климатической конференции в Глазго к многостороннему консенсусу для решения проблемы изменения климата. Об этом в понедельник сообщило агентство Синьхуа.

"Для ответа на глобальные вызовы, такие как изменение климата, мультилатерализм - это превосходное средство. Рамочная конвенция ООН об изменении климата и ее Парижское соглашение являются основными законами международного сообщества по борьбе с изменением климата. Все стороны должны укреплять взаимное доверие и сотрудничество на основе существующего консенсуса для обеспечения успеха конференции в Глазго", - цитирует агентство китайского лидера.