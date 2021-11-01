Депутат Рады от оппозиции Кива заявил о системном давлении власти на него

КИЕВ, 1 ноября. /ТАСС/. Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) Илья Кива, комментируя задержание в понедельник полицией его автомобиля, заявил, что действующая власть осуществляет на него давление и пытается "вывести из равновесия".

По словам депутата, его автомобиль был сегодня остановлен сотрудниками полиции, которые усомнились в принадлежности ему автомобиля и подлинности документов на машину. "Была вызвана следственно-оперативная группа - проезд моей машины был заблокирован. Приехав на место, следственная группа удостоверилась в законности всех моих документов, и на сегодняшний момент ко мне как народному депутату никаких вопросов нет", - написал Кива в своем Telegram-канале.

Депутат заявил, что на него "идет системное давление и его пытаются вывести из равновесия". "МВД провалилось. Я заявляю с полной ответственностью за каждое сказанное свое слово", - сказал политик, добавив, что полиция уехала и "оставила его в покое без каких-либо претензий".

Ранее украинское интернет-издание "Сегодня" сообщило, что украинские правоохранительные органы задержали Киву якобы для вручения обвинения. При этом подробности не сообщались, но в минувшую пятницу стало известно, что прокуратура Украины возбудила уголовное дело против Кивы по статье о государственной измене.

Дело о госизмене было возбуждено по инициативе партии "Удар" за размещение Кивой в соцсети адресованного президенту РФ Владимиру Путину поздравления с днем рождения. Кива назвал Путина лидером дружественного украинцам народа и заявил, что он вернул России и ее народу былое величие и уважение во всем мире.

Дела Кивы

Кива ранее неоднократно попадал в публичные скандалы, против него заведено уже не одно уголовное дело.

Недавно генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила об открытии дела против Кивы, отметившего стрельбой годовщину гибели одного из идеологов украинского национализма Степана Бандеры. При этом она не уточнила, по какой именно статье. Перед этим в интернете появился видеоролик, на котором Кива с автоматом в руках заявляет, что празднует гибель Бандеры, который был убит 15 октября 1959 года в Мюнхене. Член оппозиционной фракции назвал себя лидером антифашистского движения и внуком Героя Советского Союза, который "не мог оставить незамеченной" данную дату. При этом за его спиной виден салют, затем звучит автоматная очередь из оружия в руках депутата.

Кроме того, в отношении Кивы открыто уголовное дело за использование советской символики, которая запрещена на Украине по принятому в 2015 году закону о декоммунизации. В декабре прошлого года Кива разместил у себя на странице в Facebook снимок, на котором он стоит в шапке-ушанке с кокардой Советской армии и обращается к нацистам. "Нацист, арестуй меня! С этой звездой мой дед резал глотки фашистам", - подписал он под фотографией.