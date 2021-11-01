Украинская оппозиция назвала провокацией попытку задержания полицией депутата Кивы

КИЕВ, 1 ноября. /ТАСС/. Украинская партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ) считает, что целью попытки задержания полицией депутата Верховной рады от оппозиции Ильи Кивы была его дискредитация и препятствование политической деятельности. Об этом в понедельник говорится в заявлении партии.

"Маховик политических репрессий, развернутых властью против ОПЗЖ, продолжает раскручиваться. Сегодня сотрудники правоохранительных органов под надуманным предлогом незаконно пытались задержать Илью Киву. Главной целью этой инсценировки была дискредитация депутата и препятствование его активной политической деятельности", - говорится в заявлении.

В партии отметили, что машину Кивы остановила полиция "по вымышленному обвинению в нарушении правил дорожного движения" и назвали провокацией произошедшее. "Запугивание, дискредитация и незаконное давление - это единственные инструменты, которые знает власть в отношении своих политических оппонентов. Поэтому против наших однопартийцев вводятся незаконные санкции, ведутся преследования, развернута судебная война против главы политсовета нашей партии Виктора Медведчука", - говорится в документе.

В этой связи партия потребовала "прекратить репрессии, провокации и давление на членов ОПЗЖ и фракции". "Мы требуем, чтобы все незаконные действия в отношении наших представителей были остановлены. Будем добиваться, чтобы все виновные в давлении и провокациях были привлечены к ответственности, - добавили в организации. В ОПЗЖ подчеркнули также, что ее "никакие запугивания и провокации не заставят отказаться от своих политических убеждений и защиты интересов украинских граждан".

Задержание Кивы

Ранее в понедельник полицейские, как сообщило украинское интернет-издание "Сегодня", задержали Киву на Столичном шоссе в Киеве якобы для вручения ему обвинения. Кива ранее неоднократно попадал в публичные скандалы и известен своими эксцентричными действиями и заявлениями.

В минувшую пятницу стало известно, что прокуратура Украины возбудила уголовное дело по статье о государственной измене против Кивы за поздравление с днем рождения в соцсети, адресованное президенту РФ Владимиру Путину. Кива назвал Путина лидером дружественного украинцам народа и заявил, что он вернул России и ее народу былое величие и уважение во всем мире. По информации украинской партии "Удар", которая выступила с инициативой об уголовном преследовании депутата, возбуждено уголовное производство по статье УК Украины о государственной измене.

До этого генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила об открытии дела против Кивы, отметившего стрельбой годовщину гибели одного из идеологов украинского национализма Степана Бандеры. При этом она не уточнила, по какой именно статье. Перед этим в интернете появился видеоролик, на котором Кива с автоматом в руках заявляет, что празднует гибель Бандеры, который был убит 15 октября 1959 года в Мюнхене. Член оппозиционной фракции назвал себя лидером антифашистского движения и внуком Героя Советского Союза, который "не мог оставить незамеченной" данную дату. При этом за его спиной виден салют, затем звучит автоматная очередь из оружия в руках депутата.