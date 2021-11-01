Минобороны Украины опровергло информацию о наращивании российских сил у границы

КИЕВ, 1 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны Украины опровергло распространенную в СМИ информацию о наращивании группировок Вооруженных сил Российской Федерации вблизи украинской границы после завершения российско-белорусских учений "Запад - 2021".

"По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, по состоянию на 1 ноября 2021 года дополнительная переброска российских подразделений, вооружения и военной техники на государственную границу с Украиной не зафиксирована", - говорится в понедельник в сообщении пресс-службы Минобороны.

В ведомстве отметили, что "военная разведка Украины осуществляет постоянное наблюдение за действиями войск государства-агрессора и изменением их численности вблизи государственной границы Украины".

Ранее газета The Washington Post опубликовала данные о якобы возобновлении передвижения российских войск возле украинской границы. Издание сообщило, что в последнее время в социальных сетях появились видеоролики с российскими военными поездами и автоколоннами, которые перевозили большое количество военной техники.