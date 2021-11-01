Зеленский: природа в зоне Чернобыльской АЭС восстанавливается быстрее, чем ожидалось

ГЛАЗГО, 1 ноября. /ТАСС/. Наиболее действенным способом для восстановления пострадавшей окружающей среды в некоторых случаях является невмешательство человека, что доказывает ситуация в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая в ходе 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26).

Трудные дни и ночи 1986 года: как боролись с аварией на Чернобыльской АЭС. Личный опыт

"Эта трагедия [авария на ЧАЭС] показывает нам другую истину - чуть ли не наиболее действенным для восстановления окружающей среды является невмешательство человека. Природа в Чернобыле восстанавливается гораздо быстрее, чем ожидалось, как бы подсказывая, что лучшее, чем вы, люди, можете помочь, - не мешать", - отметил украинский лидер.

При этом Зеленский подчеркнул, что его слова не следует воспринимать буквально и необходимо продолжать участвовать в преодолении таких бедствий, как, например, пожары и наводнения.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. На Украине были загрязнены 50 тыс. кв. км в 12 областях. В Белоруссии общая площадь радиационного загрязнения составила около 46,5 тыс. кв. км. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тыс. кв. км и населением 2,6 млн человек.

26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата открылась в Глазго 31 октября. Она продлится до 12 ноября. В ее работе принимают участие делегации почти 200 стран, из которых около 120 представлены на высшем уровне.