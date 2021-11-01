СМИ: талибы обстреляли место расположения разрушенных статуй Будды в Афганистане

ТЕГЕРАН, 1 ноября. /ТАСС/. Спустя 20 лет боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) вновь обстреляли место расположения статуй Будды в Афганистане. Как сообщило в понедельник афганское агентство "Аамадж ньюс" со ссылкой на распространенную в Интернете видеозапись, талибы открыли огонь по нишам в афганском Бамиане, где некогда находились гигантские статуи Будды, взорванные ими в 2001 году.

Месяц назад лидеры "Талибан" заявили, что сохранят в неприкосновенности ниши, где находились статуи Будды.

Статуи Будды высотой 53 и 35 м были высечены в VI веке нашей эры в скалистом обрыве, окружающем долину Бамиан в центральной части Афганистана. В марте 2001 года талибы взорвали две статуи, входившие в комплекс буддийских монастырей.

Недавно радикалы заявили, что это было сделано по особой причине, и обещали заботиться о сохранности опустевших ниш, чтобы привлекать туристов в страну. Руководитель управления информации и культуры Бамиана Саиф-ур-Рахман Мохаммади сказал, что желающие могут беспрепятственно осматривать исторические реликвии долины. Другой представитель движения пояснил, что талибы уничтожили статуи Будды по религиозным соображениям.