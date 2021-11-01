Киев заявил, что хочет вовлечь Москву в дипломатический процесс, а не силовые действия

КИЕВ, 1 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко утверждает, что Киев предлагает Москве варианты по сдвигу с места в вопросе мирного урегулирования в Донбассе и пытается вовлечь ее в дипломатический процесс, а не силовые действия.

"Речь об отводе сил и средств от линии разграничения, соблюдении режима прекращения огня, разблокировании работы КПВВ (контрольные пункты въезда - выезда - прим, ТАСС), обеспечении безопасного и надежного доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на всей территории Украины, в том числе на временно оккупированной территории, и выполнении других положений итогового документа", - сказал в понедельник украинскому информационному порталу "Европейская правда" Николенко, комментируя высказывания главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Россия наблюдает попытки украинской власти "создать провокационную ситуацию" и "втянуть Москву в силовые действия".

По утверждению Николенко, Украина "постоянно предлагает шаги по сдвигу с места мирного урегулирования", а Россия якобы "игнорирует их под разными предлогами". По его словам, Украина готова к дальнейшей встрече в нормандском формате без условий, чтобы двигаться дальше. "Надеемся, что на такую встречу согласится и Россия. В то же время украинская сторона оставляет за собой право ответа на наступательные действия, обстрелы, вооруженные провокации, как это предусмотрено дополнительными мерами по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года", - сказал представитель МИД.

Ранее Лавров в эфире телеканала "Россия 1" обратил внимание на "загадочную историю" с турецким беспилотником Bayraktar в Донбассе. Он отметил, что "командующий вооруженными силами Украины заявляет, что это вооружение было применено, а министр обороны говорит, что ничего подобного не случилось". Глава МИД России предположил, что в Киеве "сейчас рассуждают, что им выгоднее: показать "крутость", что они начали уже бомбить в грубое, прямое нарушение минских договоренностей, или сказать, что они все-таки выполняют минские договоренности, и предложить собраться в нормандском формате".

26 октября 2021 года по приказу главнокомандующего ВС Украины генерал-лейтенанта Валерия Залужного в зоне конфликта в Донбассе впервые применили разведывательно-ударный беспилотный комплекс Bayraktar. В МИД Германии заявили, что обеспокоены тем, что все стороны противостояния используют беспилотники. Об обеспокоенности заявили и во Франции. Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что вооруженные силы используют имеющееся у них вооружение для защиты суверенитета и территориальной целостности государства и только в ответ на нарушение режима тишины в Донбассе со стороны противника.