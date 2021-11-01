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Пентагон назвал встречу США и Турции по выводу Анкары из программы F-35 профессиональной

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Встреча американских и турецких представителей по выводу Анкары из программы производства американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 была профессиональной, Вашингтон хочет продолжать военное сотрудничество. Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге.

"В конце октября, всего неделю или около того назад, мы провели консультации [с представителями Турции] по вопросу о принятом решении об исключении [Анкары из программы F-35] и по поводу того, что это означает для нас на двусторонней основе в будущем. Это были очень продуктивные консультации. Это было не что иное, как профессиональное [обсуждение] <...>. Турция остается нашим ценным союзником по НАТО, с которым у нас много общих интересов, и мы хотим и впредь быть уверенными в том, что в рамках альянса мы сможем продолжать работать с Турцией по общим интересам в области безопасности", - подчеркнул Кирби.

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