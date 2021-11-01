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Мэром Харькова избрали и.о. главы города Игоря Терехова

Политик получил поддержку более 146 тыс. избирателей

КИЕВ, 1 ноября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности главы украинского города Харьков Игорь Терехов победил на выборах мэра, получив поддержку более 146 тыс. избирателей. Терехов не является представителем президентской партии "Слуга народа" и позиционирует себя как последователя своего предшественника на посту мэра Геннадия Кернеса, умершего в декабре 2020 года.

По данным территориальной избирательной комиссии, которые оглашены в понедельник, за Терехова проголосовали 146 240 жителей Харькова, что составляет 50,66%. Его основной конкурент - экс-глава Харьковской области, бывший депутат Верховной рады Михаил Добкин - занял второе место, получив поддержку чуть более 82 тыс. горожан.

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