Оппозиция в Северной Македонии одержала победу на местных выборах в 42 регионах из 80

ЗАГРЕБ, 1 ноября. /ТАСС/. Главная оппозиционная сила в Северной Македонии - Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия македонского национального единства (ВМРО-ДПМНЕ) - по итогам выборов в органы местного самоуправления одержала победу в 42 из 80 общин страны (административно-территориальные единицы). Об этом сообщил в понедельник северомакедонский портал 24.TV.

По его данным, ВМРО-ДПМНЕ в первом и втором турах победила в одинаковом количестве регионов - 21.

Основной конкурент оппозиционной партии - Социал-демократический союз Македонии (СДСМ) Зорана Заева, - подавшего в отставку с поста премьер-министра страны из-за негативных результатов выборов, сможет представлять только 16 общин.

Албанский Демократический союз за интеграцию (ДСИ) председателя Али Ахмети, который является коалиционным партнером СДСМ, получил большинство голосов избирателей в 10 муниципалитетах.

Явка во втором туре местных выборов в Северной Македонии в воскресенье по итогам обработки почти 99% бюллетеней составила 48,61%. Первый тур муниципальных выборов прошел 17 октября. Итоговая явка тогда составила 51,44%.