Красочные заявления и старые обещания. На встрече по климату начались выступления лидеров

ГЛАЗГО, 1 ноября. /ТАСС/. Рабочая программа 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго началась с выступлений глав государств и правительств. За неполные шесть часов с трибуны в Шотландском выставочном центре выступили десятки мировых лидеров.

Общий смысл их выступлений можно свести к следующему - откладывать решение климатических проблем больше нельзя, цена бездействия в этом вопросе растет с каждым днем.

"Копание могил" и "дух военного времени"

Тон саммиту задал британский премьер-министр Борис Джонсон, выступавший первым на правах хозяина встречи. Он прибег к образному выражению, заметив, что до полуночи осталась одна минута, и призвал к действиям. Не менее красочно высказался и генсек ООН Антониу Гутерриш. Он заявил, что человечество, относясь к природе, как к выгребной яме, копает себе могилу.

Со своей стороны наследник британского престола принц Чарльз предложил всем странам мобилизовать усилия в духе военного времени, чтобы таким образом увеличить объем финансирования борьбы с изменением климата.

Президент США Джо Байден в свою очередь назвал нынешнее десятилетие решающим в вопросе преодоления климатического кризиса. Он извинился за то, что при его предшественнике Дональде Трампе Соединенные Штаты вышли из Парижского соглашения по климату и подтвердил намерение США сократить выбросы парниковых газов на 50-52% к 2030 году.

Вслед за американским лидером многие другие выступающие воспользовались площадкой форума, чтобы обозначить новые, но скорее все же подтвердить уже существующие экологические обязательства. Президент Украины Владимир Зеленский повторил о цели сократить выбросы на 65% парниковых газов до 2030 года, а в дальнейшие 30 лет достичь климатической нейтральности. Повторила старые планы и. о. канцлера Германии Ангела Меркель - сократить выбросы к 2030 году на 65%, достигнуть климатической нейтральности к 2045 году.

Без королевы, Путина и Си Цзиньпина

После выступления лидеры переместились на торжественный прием, который проходит в закрытом для прессы режиме. Изначально на нем должна была присутствовать королева Великобритании Елизавета II. Однако монарх вняла совету врачей, порекомендовавших ей отдыхать в течение двух недель, и осталась в Виндзорском замке под Лондоном. Здесь 95-летняя королева была замечена в понедельник за рулем Jaguar.

Встреча мировых лидеров в рамках COP26 продолжится во вторник. В ней не примет участие президент России Владимир Путин. Как пояснил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, это вызвано тем, что в Глазго не предусмотрена возможность участия посредством видеоконференции. Однако Путин выступит с видеообращением к участникам одной из сессий форума.

Не выступит в Глазго и председатель КНР Си Цзиньпин. Вместо этого он направил письменное обращение, призвав участников конференции к консенсусу.

Шансы на успех

Сама же конференция продлится до 12 ноября, а главной ее составляющей станут напряженные переговоры экспертов из разных стран и мероприятия на полях COP26. Однако, как признали ранее в Лондоне, успех встречи не гарантирован.

Со своей стороны журнал Nature в понедельник опубликовал опрос, согласно которому около 60% представителей Межправительственной группы экспертов по изменению климата ООН признались, что не верят в успешное завершение переговоров по климату в Глазго и полную реализацию разработанных соглашений. Наиболее наглядная из целей, которую пытается достичь мировое сообщество - принять меры для удержания потепления на планете в пределах 1,5o C.