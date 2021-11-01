СМИ: премьер Греции обсудил с Зеленским перспективы дальнейшего углубления связей

ГЛАЗГО, 1 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским в кулуарах 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго перспективы дальнейшего углубления сотрудничества между двумя странами. Об этом сообщило в понедельник Афинское Македонское агентство новостей (АМНА) со ссылкой на греческие правительственные источники.

По их словам, на встрече были рассмотрены "греко-украинские отношения на политическом уровне, а также перспективы дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества с упором на развитие двусторонних торгово-экономических связей". Кроме того, особое внимание было уделено многочисленной греческой диаспоре на востоке Украины и возможностям, которые возникают для развития культурных связей, отметили источники.

На встрече обсуждались также региональные и международные вопросы. Премьер-министр Греции проинформировал президента Украины о последних событиях в Восточном Средиземноморье и поведении Турции, отметив, что международные проблемы необходимо решать в соответствии с международным правом и резолюциями ООН.

"Кроме того, премьер-министр выразил поддержку со стороны Греции углублению отношений между ЕС и Украиной как на двусторонней основе, так и в институциональных рамках Восточного партнерства. В этой связи Мицотакис призвал к усилению согласованности Украины с решениями и общими позициями ЕС", - говорится в сообщении.

Зеленский пригласил Мицотакиса посетить с визитом Украину, греческий премьер принял это приглашение.