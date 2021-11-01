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Премьер Эфиопии заявил, что на стороне повстанцев Тыграя сражаются иностранцы

Абий Ахмед заявил, что необходимо повысить поддержку федеральной армии со стороны эфиопского общества

ПРЕТОРИЯ, 1 ноября. /ТАСС/. Иностранцы сражаются в рядах повстанческих отрядов штата Тыграй, которые сейчас ведут бои на территории соседнего штата Амхара на севере Эфиопии. Об этом заявил премьер-министр страны Абий Ахмед во время встречи с высшими чиновниками федерального правительства, в ходе которой он предоставил информацию о развитии ситуации в регионе Волло, где расположены города Дэссе и Комбольча.

"Лица неэфиопского происхождения участвовали в войне на стороне террористов из Народного фронта освобождения Тыграя, - цитирует премьера в понедельник эфиопская газета Addis Standard. - Правительство не было готово к подобному повороту событий, однако сейчас приняты соответствующие стратегические решения".

Ахмед заявил, что необходимо повысить поддержку федеральной армии со стороны эфиопского общества. Он добавил, что война, с которой сейчас столкнулась Эфиопия, не ограничивается только единственным противником.

С конца минувшей недели эпицентрами ожесточенных боев между федеральными войсками и повстанцами Тыграя стали города Дэссе и Комбольча. Они лежат на стратегически важной автостраде, которая соединяет север Эфиопии с ее столицей Аддис-Абебой.

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