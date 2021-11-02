США готовы сотрудничать с Францией по региону Сахеля в военной сфере

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы продолжать сотрудничать с Францией в военной сфере по вопросам, касающимся региона Сахеля. Об этом сообщил в понедельник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

"Министр обороны [США Ллойд Остин] и его французский коллега министр [Флоранс] Парли говорили о Сахеле - это одна из многих тем, которые они затронули во время переговоров на полях встречи министров обороны в Брюсселе неделю или около того назад. Мы фактически обязались продолжать поддерживать французские операции в Сахеле, которые, по нашему мнению, жизненно важны для борьбы с террористической угрозой в этой части мира", - отметил Кирби.

Он подчеркнул, что США в регионе Сахеля будут оказывать Франции "материальную поддержку, [помощь] в сфере разведки и обнаружении целей," а также в области военной подготовки. Отвечая на вопрос, отправит ли Вашингтон в этот регион свои войска, Кирби отметил: "На сегодня у меня нет никаких объявлений по поводу того, как осуществится данная поддержка. В настоящее время речь идет скорее о комплексной помощи. У меня нет никаких заявлений по поводу войск".

Пресс-секретарь также заявил, что США будут помогать Франции и в Индо-Тихоокеанском регионе, где у Парижа "есть значительные интересы в области безопасности".

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует построить как минимум восемь атомных подводных лодок по американской технологии, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в ее истории оборонный контракт с Парижем на поставку подводных лодок на сумму более чем €50 млрд, заявив, что он больше не отвечает национальным интересам Австралии. В ответ Франция обвинила австралийские власти в преднамеренном обмане и подвергла критике действия вашингтонской администрации.