Франция ожидает ответ Великобритании на предложения по вопросу рыболовства к среде

ПАРИЖ, 2 ноября. /ТАСС/. Французские власти ожидают ответ от Великобритании на предложения Парижа по вопросу условий рыболовства к среде. Об этом заявил в понедельник госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

"Мы получили первые сигналы от британских властей для ускорения переговоров по этому вопросу. Ответ на последние предложения французских властей ожидается к среде", - написал Бон в своем Twitter.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж не будет вводить санкции против Лондона на время переговоров по рыболовству.