США и Республика Корея обсудили возможность налаживания диалога с КНДР

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Республика Корея обсудили в понедельник возможность налаживания диалога с КНДР в рамках регулярного американо-южнокорейского диалога. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента по итогам консультаций.

"Обе стороны обсудили текущую ситуацию на Корейском полуострове, перспективы гуманитарного сотрудничества и потенциал для диалога с КНДР. Эта встреча еще раз продемонстрировала приверженность Соединенных Штатов и Республики Корея продвижению нашей общей цели - достижению полной денуклеаризации и прочного мира на Корейском полуострове", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Предыдущий глава администрации США Дональд Трамп принял беспрецедентное личное участие в переговорах с КНДР, которые были призваны решить проблему денуклеаризации. В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, по его итогам был принят совместный документ. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

В феврале 2019 года в Ханое прошел второй саммит. Трамп и Ким Чен Ын на нем после нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ. 30 июня 2019 года состоялась третья встреча Трампа и Ким Чен Ына, она прошла в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея. 5 октября 2019 года представители США и КНДР встретились в Швеции на рабочем уровне, но эти переговоры закончились безрезультатно.