Атомная подлодка США столкнулась в октябре в Южно-Китайском море с подводной горой

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Атомная подводная лодка ВМС США USS Connecticut (класс Seawolf) столкнулась в Южно-Китайском море с не отмеченной на карте подводной горой. Об этом сообщил в понедельник новостной портал института ВМС США (USNI).

Расследование произошедшего 2 октября инцидента завершилось на прошлой неделе. Выводы будут рассмотрены командующий Седьмым флотом ВМС США вице-адмиралом Карлом Томасом. Он должен определить, будут ли приняты какие-либо дополнительные меры в связи со случившимся. "В ходе расследования было установлено, что подлодка ВМС США USS Connecticut столкнулась с не отмеченной на карте подводной горой в международных водах в Индо-Тихоокеанском регионе, - отметила официальный представитель Седьмого флота Хейли Симс. - Командующий Седьмого флота США определит целесообразность последующих действий, включая привлечение к ответственности".

Во время столкновения субмарина повредила балластные цистерны, удар пришелся по носовой части подлодки. Ядерная силовая установка и ее элементы не были повреждены. В результате инцидента USS Connecticut была вынуждена отправиться в порт острова Гуам (США), где сейчас и находится.

По данным китайских аналитиков, место аварии находилось к востоку от Парасельских островов (островов Сиша). Субмарина, полагают аналитики, могла отрабатывать условный перехват китайских подводных лодок на пути следования авианосной ударной группы ВМС США.