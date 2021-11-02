Великобритания приветствует решение Франции не вводить санкций из-за спора о рыболовстве

ЛОНДОН, 2 ноября. /ТАСС/. Великобритания приветствует заявление Франции о том, что она откладывает введение санкций против Соединенного Королевства на время переговоров по теме условий ведения рыболовного промысла. Об этом заявил в понедельник официальный представитель премьер-министра Бориса Джонсона.

"Мы приветствуем заявление французского правительства о том, что оно не будут воплощать в жизнь предложенные им меры, запланированные на завтра (2 ноября)", - говорится в распространенном заявлении.

"Великобритания в последние дни ясно выразила свою позицию относительно этих мер. Мы последовательно заявляли о том, что мы готовы продолжать интенсивные дискуссии по рыболовству", - добавил представитель Джонсона. Он подчеркнул, что Лондон готов рассмотреть любые новые аргументы французской стороны в пользу выдачи лицензий рыбакам соседней страны на вылов рыбы в британских водах.

"Мы приветствуем признание Францией того факта, что для разрешения широкого круга проблем в отношениях между Великобританией и Евросоюзом требуется обстоятельное обсуждение", - подчеркнул представитель премьера. Он сообщил, что представитель Джонсона по Brexit и международной политике Дэвид Фрост принял приглашение госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона и отправится на переговоры в Париж в этот четверг.

Франция ранее заявила о готовности ввести санкции против Соединенного Королевства из-за обострившегося спора о лицензиях для рыболовов. В Париже заявляют, что французским рыбакам было предоставлено вдвое меньше разрешений на осуществление лова в водах вокруг острова Джерси, чем они требовали. Ранее в Париже планировали, что ответные меры - ужесточение правил ввоза товаров из Великобритании и запрет на выгрузку морепродуктов с британских судов в портах республики - вступят в силу 2 ноября.

В ответ Великобритания в понедельник дала Франции 48 часов на отказ от требований относительно квот на рыболовство, назвав их нечестными. В ином случае Лондон пригрозил запуском механизма разрешения споров с ЕС.