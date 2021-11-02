Свыше 50 мировых лидеров выступят во второй день климатического саммита ООН в Глазго

ГЛАЗГО, 2 ноября. /ТАСС/. Более 50 глав государств и правительств представят во вторник свое видение мер по борьбе с глобальным потеплением во время второго и заключительного дня саммита в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго.

Согласно программе, распространенной организаторами форума, в первой половине дня, в частности, ожидаются выступления князя Монако Альбера II, президента Сербии Александара Вучича, президента Киргизии Садыра Жапарова, президента Аргентины Альберто Фернандеса, премьер-министра Дании Метте Фредериксен, президента Колумбии Ивана Дуке и президента Армении Армена Саркисяна. В завершительной части саммита слово также получат президент Финляндии Саули Ниинестё и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

Как заявили ТАСС организаторы COP26, по итогам двухдневного саммита может быть принято совместное заявление лидеров, однако в настоящий момент подобный исход встречи кажется маловероятным. В целом переговорщики по климату из национальных делегаций будут работать в Глазго до 12 ноября - именно в этот день ожидается публикация итоговых документов конференции.

Повестка встречи в верхах не производит никакого впечатления на климатических активистов, которые начали проводить масштабные, но подчеркнуто мирные акции на улицах Глазго задолго до начала конференции. Прибывшая в Шотландию в воскресенье шведская студентка Грета Тунберг, в последние годы превратившаяся в икону климатического протеста, принимала в них активное участие и в понедельник выступила перед своими сторонниками, заявив, что политики в принципе не способны справиться с проблемой изменения климата Земли и добиваться перемен решительными мерами должно общество. Обращаясь к толпе, она назвала собравшихся в Глазго в общей сложности более чем 120 глав государств и правительств, включая премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента США Джо Байдена, которые выступили на конференции в понедельник, притворщиками и позволила себе употребить несколько непечатных выражений в их адрес.

Путин записал видеообращение

Президент России Владимир Путин не примет очное участие в саммите, однако его выступление все же должно прозвучать. Как пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, это вызвано тем, что на COP26 "не предусмотрена возможность участия посредством видеоконференции". Однако представитель Кремля добавил, что "в рамках саммита по вопросам изменения климата в Глазго будет конференция по управлению лесным хозяйством и землепользованием и президент уже записал видеообращение к участникам этой конференции".

В российской делегации корреспонденту ТАСС подтвердили, что обращение российского лидера будет показано во вторник и будет приурочено к подписанию совместной декларации о защите лесов.

Пресс-секретарь президента РФ отмечал, что тема конференции в Глазго во многом перекликается с климатической повесткой саммита Группы двадцати, состоявшегося 30-31 октября. Он напоминал, что Путин, выступая по видеосвязи на встрече "двадцатки", "достаточно подробно изложил подходы российской стороны".

Не выступил в Глазго и председатель КНР Си Цзиньпин. Вместо этого он направил письменное обращение, призвав участников конференции к консенсусу.

Дальнейшая программа

Конференция продлится до 12 ноября, а главной ее составляющей по завершении политических заявлений станут напряженные переговоры экспертов из разных стран и мероприятия на полях COP26. В крупнейшем городе Шотландии стороны конвенции после нескольких неудачных попыток вновь попробуют договориться о правилах реализации Парижского соглашения. Кроме того, участники конференции обсуждают планы адаптации к тем последствиям изменения климата, которые уже не удастся предотвратить.

Однако, как признали ранее в Лондоне, успех встречи не гарантирован. Оптимизма не внушают прогнозы экспертов, указывающих на то, что даже полное выполнение анонсированных членами Парижского соглашения планов по декарбонизации не позволит достичь его главной цели - не допустить повышения температуры у поверхности планеты более чем на два, а в идеале полтора градуса Цельсия к концу века. Журнал Nature в понедельник распространил опрос, согласно которому около 60% представителей Межправительственной группы экспертов по изменению климата ООН признались, что не верят в успешное завершение переговоров по климату в Глазго и полную реализацию разработанных соглашений.