Трамп предположил, что Байден уснул от скуки на конференции ООН по климату

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заснул на заседании 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), которая проходит в шотландском Глазго, что показывает отсутствие его заинтересованности в мероприятии. Такое мнение выразил в понедельник бывший президент США Дональд Трамп.

"Байден прилетел в Европу, заявляя, что глобальное потепление - его высочайший приоритет, а потом быстро заснул на самой конференции на виду у всего мира. Никто из тех, у кого есть настоящий энтузиазм и вера в предмет [обсуждения], никогда бы не заснул", - говорится в распространенном заявлении политика. К нему прикреплено видео, на котором видно, как Байден, сидя на конференции, закрывает глаза на несколько секунд.

Это уже не первый раз, когда Трамп заявляет о том, что Байден засыпает на мероприятиях, называя его "сонным Джо". Перед июньской встречей Байдена с президентом России Владимиром Путиным республиканец пожелал нынешнему главе Белого дома "не заснуть на встрече", а также попросил передать Путину от него наилучшие пожелания.