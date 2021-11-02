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Заседание российско-итальянского экономсовета пройдет в декабре

Заседание состоится в Риме, заявил итальянский посол в России Джорджо Стараче

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Заседание Российско-итальянского совета по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству (экономсовет) ожидается в декабре в Риме, сообщил итальянский посол в России Джорджо Стараче газете "Коммерсантъ".

"Ждем, что в декабре в Риме пройдет очередное заседание Российско-итальянского совета по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству", - сказал он в интервью газете, опубликованном во вторник.

Стараче также выразил надежду, что после этого заседания двусторонних визитов станет больше.

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