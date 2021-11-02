Посол Италии в РФ считает приоритетным вопрос о признании "Спутника V" в ЕС

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Минздрав Италии вместе с Брюсселем активно работают над признанием российской вакцины "Спутник V" в Евросоюзе, это один из приоритетных вопросов, заявил посол Италии в России Джорджо Стараче газете " Коммерсантъ ".

"Для меня вопрос признания "Спутника V" один из приоритетных. Я поддерживаю контакт с нашим Минздравом, который на связи с Брюсселем. Все усердно работают над этим вопросом, и я могу только надеяться, что эта работа вскоре принесет желаемые результаты", - сказал он в интервью газете, опубликованном во вторник.

Посол Италии в РФ подчеркнул, что признание "Спутника V" в ЕС - это технический, а не политический вопрос.

Россия и Евросоюз на сегодняшний день ведут переговоры по вопросу взаимного признания сертификатов вакцинации. Российская вакцина "Спутник V" до сих пор не получила разрешения Европейского агентства лекарственных средств для использования на территории Евросоюза. Государства сообщества, которые используют "Спутник V" (например, Венгрия), имеют право выдавать на него европейские цифровые сертификаты вакцинации, однако остальные страны ЕС могут по собственному усмотрению принимать или не принимать эти документы.