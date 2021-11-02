Посол Италии в России заявил, что выступает за перезапуск диалога Москвы и НАТО

"Мне выпала честь быть послом страны, крайне близкой России, в тот час, когда Россия переживает трудности с другими, как мы видели совсем недавно, когда Россия приняла решение приостановить работу своего представительства при НАТО, а также работу структур альянса на своей территории. Полагаю, что в этом контексте чрезвычайно важно, опираясь в том числе на то доверие, которое Италия заработала благодаря своей неизменной взвешенности, прилагать усилия к перезапуску конструктивного диалога, способного принести выгоду всем", - сказал Стараче в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном во вторник.

Невозможно рассчитывать на достижение положительных результатов без сотрудничества с Москвой по глобальным вопросам здравоохранения, борьбы с изменением климата и энергетического перехода, действий международного сообщества в кризисных регионах, подчеркнул посол в РФ.

Стараче также выразил надежду на перезапуск отношений ЕС и России. "Несмотря на политические проблемы, которые сохраняются в отношениях между западным миром и Россией, невозможно, чтобы ваша страна не нашла способа перезапустить этот диалог. Слишком сильны связи между нами, невозможно перечеркнуть всю нашу совместную историю", - отметил он. Посол выразил уверенность в том, что "в долгосрочной перспективе ситуация хуже не станет, а эти проблемы попросту закончатся и о них будут вспоминать как о сложном, но конечном периоде" многовековых отношений между Россией и Евросоюзом.