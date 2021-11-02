{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава МИД Японии надеется, что его преемник будет продвигать переговорный процесс с РФ

Москва и Токио работали над решением территориальной проблемы и заключением мирного договора, подчеркнул Тосимицу Мотэги

ТОКИО, 2 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, который вскоре займет должность генсека правящей в стране Либерально-демократической партии, во вторник выразил надежду на то, что его преемник на посту главы МИД будет продвигать переговорный процесс с российскими властями.

"Исходя из ранее проведенных обсуждений с российской стороной, мы, стремясь к полноценному развитию отношений двух стран, работали над решением территориальной проблемы и заключением мирного договора. Я надеюсь, что мой преемник на посту главы МИД, следуя озвученному ключевому курсу, будет неустанно продвигать переговорный процесс между Японией и Россией", - заявил Мотэги на пресс-конференции в Токио.

По данным агентства Kyodo, следующим главой МИД Японии может стать бывший министр обороны Ёсимаса Хаяси.

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав СССР, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов, которую в Токио для удобства считают за один остров. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

Теги
ЯпонияРоссия
Премьер Австралии не станет отвечать на "личные замечания" президента Франции об обмане
Как отметил Скотт Моррисон, необходимо подождать, чтобы обида французской стороны прошла
Читать полностью