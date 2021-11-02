Глава МИД Японии надеется, что его преемник будет продвигать переговорный процесс с РФ

ТОКИО, 2 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, который вскоре займет должность генсека правящей в стране Либерально-демократической партии, во вторник выразил надежду на то, что его преемник на посту главы МИД будет продвигать переговорный процесс с российскими властями.

"Исходя из ранее проведенных обсуждений с российской стороной, мы, стремясь к полноценному развитию отношений двух стран, работали над решением территориальной проблемы и заключением мирного договора. Я надеюсь, что мой преемник на посту главы МИД, следуя озвученному ключевому курсу, будет неустанно продвигать переговорный процесс между Японией и Россией", - заявил Мотэги на пресс-конференции в Токио.

По данным агентства Kyodo, следующим главой МИД Японии может стать бывший министр обороны Ёсимаса Хаяси.

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав СССР, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов, которую в Токио для удобства считают за один остров. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.