Франция поддержала процесс демаркации и делимитации границ Армении и Азербайджана

ЕРЕВАН, 2 ноября. /ТАСС/. Франция поддерживает возможность начала процесса делимитации и демаркации границ Армении и Азербайджана и отмечает важность создания атмосферы мира для решения данного вопроса. Об этом во вторник в интервью государственному агентству Armenpress заявила посол Франции в Армении Анн Луйо.

"Естественно, Франция считает, что важно добиться демаркации и делимитации границы (между Арменией и Азербайджаном - прим. ТАСС). И мы, как и международное сообщество, призываем к мирному проведению этих процессов. Ясно, что установление мирной атмосферы позволит ускорить демаркационные и делимитационные работы", - сказала она.

По словам главы французского дипломатического представительства, Париж "также подчеркивает важность возвращения армянских пленных из Азербайджана и принятие гуманитарных мер [в Нагорном Карабахе]".

21 октября Путин в ходе пленарной сессии XVIII заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что в Генштабе российской армии находятся карты, которые показывают, как проходила граница между союзными республиками в советский период.

После перехода осенью прошлого года под контроль Баку семи прилегающих к Нагорному Карабаху районов граница Армении с Азербайджаном стала проходить непосредственно рядом с Сюникской и Гегаркуникской областями. В настоящее время ситуация там остается напряженной. На данный момент из-за существующих разногласий стороны не пришли к договоренности по вопросу демаркации границы.