Украина начала производить собственные боеприпасы для гранатометов

КИЕВ, 2 ноября. /ТАСС/. Украина начала выпускать боеприпасы для подствольного гранатомета ВОГ-17В украинского производства. Об этом сообщила пресс-служба Специального конструкторского бюро Вектор-В.

"На Украине появилось собственное производство боеприпасов для гранатометов. ООО "Специальное конструкторское бюро "Вектор-В" передало для серийного выпуска на государственном предприятии гранатометные боеприпасы ВОГ-17В разработки нашей компании", - говорится в сообщении, опубликованном в Facebook.

Сообщается, что гранаты будут выпускать на военном заводе "Импульс" в городе Шостка Сумской области, который входит в состав государственного концерна "Укроборонпром". Через несколько месяцев первую партию планируют поставить в армию. В компании считают, что налаживание серийного производства позволит решить одну из неотложных потребностей украинской армии в боеприпасах для автоматических гранатометов, которая до сих пор до сих пор обеспечивалась за счет импорта.

В компании отметили, что это первое за время независимости Украины серийное производство средств ближнего боя. "Несмотря на пандемию, нам удалось разработать полностью украинский боеприпас, который впервые за историю независимой Украины выдержал полный цикл государственных испытаний", - говорится в сообщении. Гранаты для автоматического и подствольного гранатометов разработали специалисты бюро. Работа продолжалась около двух лет.

В свою очередь "Укроборонпром" сообщил, что Украина станет одним из 12 государств, в которых есть замкнутый цикл производства боеприпасов для ведения ближнего боя. "Это также знаменует начало восстановления отрасли выпуска боеприпасов на Украине", - отметили в концерне.