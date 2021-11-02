Талибы опровергли информацию о присоединении к ИГ представителей прежних афганских властей

ТЕГЕРАН, 2 ноября. /ТАСС/. Представитель захватившего власть в Афганистане движения "Талибан" (запрещено в РФ), заместитель министра информации и культуры во временном правительстве талибов Забихулла Муджахид опроверг информацию о присоединении к действующим в стране ячейкам террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) представителей прежних афганских властей. Об этом во вторник сообщается на странице "Исламского эмирата Афганистан" (используемое талибами название государства) в Twitter.

В сообщении указывается, что Муджахид назвал подобную информацию "всего лишь неподтвержденными слухами", распространяемыми в соцсетях.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства.

В сентябре и октябре в ряде провинций Афганистана, включая столичный регион, произошло сразу несколько взрывов, вооруженных нападений и перестрелок, жертвами которых стали как талибы, так и местные жители. Ответственность за некоторые из этих инцидентов взяла на себя группировка "Исламское государство в Хорасане", являющаяся ответвлением ИГ.