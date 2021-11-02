Франция освободила британский траулер, задержанный вблизи порта Гавр

По его словам, французы решили "отказаться от своих угроз".

Ранее французский министр по делам моря Анник Жирарден проинформировала, что в среду морская жандармерия при осуществлении стандартных проверок в Ла-Манше составила протоколы о нарушениях в отношении двух британских траулеров. По ее словам, экипаж первого судна получил предупреждение, так как не подчинился требованиям жандармов, которые намеревались подняться на его борт с целью осмотра. Второе было направлено в порт Гавра и передано правоохранительным органам, так как у него не имелось разрешения на лов рыбы.

Спор Великобритании и Франции о лицензиях для рыболовов значительно обострился в последние дни. В Париже заявляют, что французским рыбакам было предоставлено вдвое меньше разрешений на осуществление лова в водах вокруг острова Джерси, чем они требовали. Французская сторона заявила о готовности со 2 ноября ввести санкции в отношении Лондона, если "британская политика в сфере рыбной ловли не будет изменена".