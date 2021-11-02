Спикер Рады считает, что Зеленский войдет в учебники по истории Украины

КИЕВ, 2 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский войдет в учебники по истории, доказав, что в стране возможно все. Такое мнение во вторник выразил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук в интервью украинскому изданию "Гордон".

"Безусловно. <...> Он доказал, что на Украине возможно все", - сказал председатель парламента, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Стефанчука, президент вместе со своей командой работают над тем, чтобы реализовать предвыборную программу. "Мне хочется, чтобы появился первый президент Украины, который откроет программу, а там возле каждого обещания стоит галочка "исполнено". Я приложу все усилия [для этого]. И я знаю, что он действительно этого хочет", - отметил политик.

При этом он затруднился ответить на вопрос о том, пойдет ли Зеленский на второй срок, указав, что только президент примет такое решение. "Сложный вопрос. Мне кажется, что он примет это решение только сам, - сказал Стефанчук. - Если все получится, но он захочет реализовать что-то еще, безусловно, он будет идти. Но если что-то не получится, он будет видеть, что нет мандата доверия, мне кажется, он не пойдет".

По словам спикер парламента, для Зеленского, как и для любого другого политика, поддержка граждан в этом вопросе будет решающим фактором.