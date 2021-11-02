Оппозиция в Грузии объявила бойкот работе парламента из-за состояния здоровья Саакашвили

ТБИЛИСИ, 2 ноября. /ТАСС/. Грузинская оппозиционная фракция "Лело - партнерство для Грузии" будет бойкотировать работу парламента, и требует от властей страны "должным образом позаботиться о здоровье" объявившего голодовку в тюрьме экс-президента Михаила Саакашвили. Об этом сообщила во вторник на брифинге член фракции Саломе Самадашвили.

"Фракция "Лело - партнерство для Грузии" заявляет, что мы, пользуясь правом, которое предоставлено нам конституцией и регламентом [парламента], больше не будем принимать участие в работе пленарных сессий парламента, пока власть не будет адекватно заботиться о здоровье Михаила Саакашвили и не нейтрализует все опасности, которые могут угрожать его жизни", - сказала Самадашвили.

В понедельник Саакашвили обратился к депутатам основанной им партии "Единое национальное движение" и призвал их отказаться от мандатов и покинуть парламент. О готовности последовать этому призыву заявили Анна Цитлидзе и Нона Мамулашвили, однако они официально пока не обращались к парламенту с просьбой лишить их депутатских полномочий.

У фракции "Лело - партнерство для Грузии" семь мандатов в 150-местном парламенте Грузии. У "Единого национального движения" - 31. Самая большая фракция у правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" - 84 депутата.

1 октября Саакашвили задержали в Грузии, куда он вернулся незадолго до первого тура муниципальных выборов. Сейчас он находится в пенитенциарном заведении города Рустави, где объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. Минюст Грузии не раз предлагал положить экс-президента в тюремную больницу, однако Саакашвили и его адвокаты выступают категорически против этого. Они настаивают, чтобы бывшего грузинского лидера доставили в частную гражданскую клинику.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены вердикты - политика заочно приговорили к трем годам тюрьмы по одному из дел и к шести годам по второму. 20 октября ему предъявили обвинение в незаконном пересечении границы Грузии - это грозит экс-президенту лишением свободы на срок до пяти лет. В последнее время Саакашвили проживал на Украине и имеет украинское гражданство.