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Санкции в отношении России

Зеленский ввел в действие новый пакет санкций против России

В общей сложности четырьмя указами санкции введены против около 140 физических и 50 юридических лиц
Президент Украины Владимир Зеленский Ukrainian Presidential Press Office via AP
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский
© Ukrainian Presidential Press Office via AP

КИЕВ, 2 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие новый пакет санкционных мер в отношении России. Об этом сообщается в опубликованных во вторник четырех указах главы государства.

"Постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 октября 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в сообщении.

В общей сложности четырьмя указами санкции введены против около 140 физических и 50 юридических лиц.

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