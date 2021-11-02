Первый вице-премьер и министр экономики Украины подал в отставку

КИЕВ, 2 ноября. /ТАСС/. Первый вице-премьер, министр экономики Украины Алексей Любченко написал заявление об отставке. Об этом сообщил в понедельник представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

"Первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Любченко Алексей подал заявление в аппарат Верховной рады с просьбой принять отставку с занимаемой должности", - написал он.

Парламент назначил Любченко главой Минэкономики 20 мая 2021 года, до этого он возглавлял Государственную налоговую службу.

Ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Урусский и вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно неподконтрольных территорий Алексей Резников написали заявления об увольнении по собственному желанию.

Президентская фракция "Слуга народа" в Верховной раде предварительно согласовала ротацию в правительстве. Согласно данным издания "Украинская правда", Резников займет пост министра обороны, а его должность займет депутат партии Ирина Верещук. Урусского сменит руководитель Государственной таможенной службы Павел Рябикин.