Бывший лидер "Правого сектора" Ярош стал советником главкома армии Украины

КИЕВ, 2 ноября. /ТАСС/. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины назначил своим советником Дмитрия Яроша - бывшего лидера движения "Правый сектор" (организация запрещена в РФ). Об этом назначении сообщил сам Ярош во вторник в Facebook

"Приказом генерал-лейтенанта Валерия Залужного назначен советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Спасибо за доверие", - написал он.

Ярош уже назначался советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины 5 апреля 2015 года. В 2013-2015 годах Ярош возглавлял "Правый сектор" - правоэкстремистскую группировку, объединившую активистов ряда украинских националистических праворадикальных организаций. Ярош основал Добровольческий украинский корпус, участвовавший в боевых действиях на территории Донбасса.

В РФ Ярош подозревается в совершении военных преступлений, "Правый сектор" признан экстремистской организацией.

В марте 2014 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Яроша по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205.2 УК РФ и частью 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации). 5 марта 2014 года ему было заочно предъявлено обвинение, он был объявлен в международный розыск. 12 марта 2014 года Басманный районный суд города Москвы заочно арестовал Дмитрия Яроша.