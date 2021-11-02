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Джонсон ушел от ответа на вопрос о возможности потепления отношений с Россией

Британский премьер ограничился лишь напоминаем о том, что ранее провел телефонный разговор с президентом России
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон Юрий Михайленко/ТАСС
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© Юрий Михайленко/ТАСС

ГЛАЗГО /Великобритания/, 2 ноября. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ушел во вторник от ответа на вопрос о возможности потепления в отношениях Лондона и Москвы, заданный ему корреспондентом ТАСС на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго.

"Да, я говорил [с президентом РФ Владимиром Путиным на прошлой неделе]", - сказал глава правительства. На дополнительные вопросы о возможности потепления в отношениях с Россией он отделался формальным "да-да-да".

"Может быть, позже", - добавил премьер в ответ на просьбу полнее раскрыть свою мысль.

Перед началом конференции российский лидер провел телефонный разговор с Джонсоном. Как сообщили на Даунинг-стрит, руководитель британского правительства во время беседы приветствовал стремление РФ достичь углеродной нейтральности к 2060 году, выразив надежду на то, что страна сможет достичь этой цели раньше.

Власти Соединенного Королевства не раз подчеркивали, что выступают за улучшение отношений с Россией. Однако для этого, утверждают в Лондоне, Москва должна изменить свое поведение.

Теги
ВеликобританияРоссияДжонсон, Борис
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