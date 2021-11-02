Суд отклонил жалобу экс-генпрокурора Молдавии, оспорившего открытое против него дело

КИШИНЕВ, 2 ноября. /ТАСС/. Апелляционная палата (АП) Кишинева отклонила жалобу бывшего генерального прокурора Молдавии Александра Стояногло, пытавшегося оспорить решение Высшего совета прокуроров, по которому против него было открыто уголовное дело.

"Судьи признали жалобу Стояногло недопустимой и отклонили ее", - говорится в сообщении на официальном сайте палаты. В нем отмечено, что заседание прошло в закрытом режиме, без участия прессы, хотя адвокаты Стояногло наставали на том, чтобы сделать его публичным.

В начале октября Высший совет прокуроров разрешил открыть против Стояногло уголовный процесс. Уже через два часа его обвинили в злоупотреблении служебным положением и других правонарушениях на основании публикации в СМИ десятилетней давности. Обвинения в свой адрес он не признал, заявив, что за арестом стоит президент страны Майя Санду, которая, по его словам, хочет установить контроль над прокуратурой. Ранее они обменялись резкими заявлениями - Санду обвинила Стояногло в неэффективности и отсутствии результатов по резонансным делам. Он в свою очередь сообщил, что глава государства от него требует открыть уголовные дела против лидеров оппозиции, среди которых бывший президент Игорь Додон.

За день до задержания он обвинил окружение Санду в кампании по его дискредитации, в которую вовлечены СМИ и неправительственные организации, финансируемые Западом, а также бывший глава миссии ЕС в Кишиневе. Арест Стояногло произошел за 20 минут до брифинга, на котором он пообещал обнародовать доказательства своих обвинений. После чего его 72 часа продержали в изоляторе, а вечером 8 октября суд Чекан перевел его под домашний арест на 30 суток.

После этого заместители генпрокурора провели пресс-конференцию, на которой выступили в защиту руководителя. Однако вслед за этим был задержан замгенпрокурора Руслан Попов, а его коллега Юрий Перевозник подал в отставку.