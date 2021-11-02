Суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде личных обязательств по делу о госизмене

КИЕВ, 2 ноября. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева избрал новую меру пресечения главе политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку в виде личного обязательства по уголовному делу о государственной измене, однако он продолжит находиться под круглосуточным домашним арестом по второму уголовному делу. Такое решение инстанция вынесла во вторник после рассмотрения ходатайства прокуратуры.

"Ходатайство удовлетворить, применить в отношении подозреваемого Медведчука Виктора Владимировича меру пресечения в виде личного обязательства с возложением обязательств <...> прибывать по каждому требованию в органы досудебного следствия, прокуратуры или суда, не отлучаться из города Киева и Киевской области без ведома следственного прокурора или судьи", - сказал председательствующий судья, речь которого опубликовало в своем Telegram-канале издание "Страна". Указанная мера будет действовать до 31 декабря 2021 года.

Медведчук назвал во вторник незаконным и безосновательным факт избрания ему судом Киева новой меры пресечения в виде личных обязательств по делу о госизмене. Заявление политика транслирует телеканал "Первый независимый".

"Не вижу оснований для избрания мне меры пресечения", - сказал он. Медведчук считает, что суд принял "незаконное решение".