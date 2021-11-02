ЛНР и ДНР готовы передать Украине останки погибших во время конфликта в Донбассе

ЛУГАНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) готовы прорабатывать механизм взаимодействия с Украиной по передаче останков погибших во время конфликта в Донбассе родственникам, которые проживают на контролируемых Киевом территориях. Об этом во вторник заявили главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин во время пресс-конференции в Луганске

"Безусловно, механизм [взаимодействия с украинской стороной по передаче останков погибших] будет прорабатываться. Во всяком случае, я и Денис Владимирович [Пушилин] такую задачу нашим подчиненным ставим. Война войной, а общечеловеческие принципы должны быть каким-то образом на первом плане. Поэтому мы готовы к подобным действиям, к подобному диалогу. Как отреагирует на это Украина, мы пока не знаем", - цитирует Пасечника агентство Луганскинформцентр.

Пушилин отметил, что ДНР этот вопрос поднимает еще с 2015 года.

"Планируется, безусловно, задействовать международную площадку, минскую площадку с привлечением международных организаций. Будет ли здесь взаимное движение со стороны Украины, покажет время. Пока со стороны Украины мы видим только блокирование всех подобных процессов", - указал он.

Главы республик Донбасса также заявили, что рабочие группы в следующем году продолжат поиск мест захоронений жертв вооруженного конфликта.

"Планируется продолжить работу межведомственной комиссии ввиду того, что мы не имеем права оставить без внимания ни одно захоронение, с учетом того, что, увы, военные действия продолжаются, война еще не окончена, и безусловно важной остается работа данной комиссии", - сказал Пушилин.

"Насколько я знаю, у нас еще есть места предполагаемых захоронений, которые мы будем изучать, проводить изучение мест, изучение грунта на наличие там действительно захоронений. В случае их обнаружения по такому же механизму, наработанному нами, будет проводиться извлечение, идентификация и установление личности захороненных", - пояснил Пасечник.

В августе представители ЛНР и ДНР подписали в Луганске соглашение о взаимодействии, сотрудничестве и обмене информацией в рамках работы по поиску захоронений жертв украинской агрессии и идентификации их останков. Первое извлечение останков жертв украинской агрессии представителями спецгруппы на территории ЛНР было произведено 11 августа в селе Сабовка Славяносербского района. 8 октября спецгруппа начала извлечение останков жертв украинских силовиков из захоронения в Видном. По состоянию на 2 ноября межведомственная группа извлекла из захоронений в ЛНР останки 267 погибших от агрессии со стороны Вооруженных сил Украины.