МИД Ирана: для успеха ядерной сделки Байден должен убедить мир, что его подпись имеет вес

ТЕГЕРАН, 2 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден для возвращения к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе должен убедить мировое сообщество, что его подпись под соглашением чего-то стоит. Такую позицию изложил во вторник в Twitter официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"На Байдене лежит обязанность убедить международное сообщество, включая всех участников СВПД, в том, что его подпись чего-то стоит", - отметил дипломат. По его словам, "для этого нужны объективные гарантии" того, что следующий президент США не выйдет из соглашения. "Никто не согласится на что-либо меньшее", - добавил Хатибзаде.

Его заявление стало ответом на запись в Twitter американского сенатора-республиканца Теда Круза. "Если какая-либо сделка с Ираном не будет ратифицирована Сенатом в качестве соглашения, - а Байден знает, что этого не произойдет, - то любой будущий президент-республиканец ее аннулирует", - написал законодатель.

В понедельник Хатибзаде подтвердил, что диалог о возвращении к ядерной сделке возобновится до конца ноября, а точная дата будет объявлена в течение недели.

В Вене с апреля ведутся переговоры между Ираном и международной "пятеркой" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) по восстановлению ядерного соглашения в его первоначальном виде. Стороны обсуждают вопросы снятия американских санкций с исламской республики, выполнения взятых ею на себя обязательств в ядерной сфере и возвращения США к договоренностям. Представители государств - участников соглашения также проводят отдельные консультации с американскими эмиссарами без участия Ирана. Первоначально делегации рассчитывали завершить работу в конце мая, затем - в первых числах июня.