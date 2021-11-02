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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

МИД Ирана: для успеха ядерной сделки Байден должен убедить мир, что его подпись имеет вес

По словам представителя ведомства Саида Хатибзаде, "для этого нужны объективные гарантии" того, что следующий президент США не выйдет из соглашения

ТЕГЕРАН, 2 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден для возвращения к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе должен убедить мировое сообщество, что его подпись под соглашением чего-то стоит. Такую позицию изложил во вторник в Twitter официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"На Байдене лежит обязанность убедить международное сообщество, включая всех участников СВПД, в том, что его подпись чего-то стоит", - отметил дипломат. По его словам, "для этого нужны объективные гарантии" того, что следующий президент США не выйдет из соглашения. "Никто не согласится на что-либо меньшее", - добавил Хатибзаде.

Его заявление стало ответом на запись в Twitter американского сенатора-республиканца Теда Круза. "Если какая-либо сделка с Ираном не будет ратифицирована Сенатом в качестве соглашения, - а Байден знает, что этого не произойдет, - то любой будущий президент-республиканец ее аннулирует", - написал законодатель.

В понедельник Хатибзаде подтвердил, что диалог о возвращении к ядерной сделке возобновится до конца ноября, а точная дата будет объявлена в течение недели.

В Вене с апреля ведутся переговоры между Ираном и международной "пятеркой" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) по восстановлению ядерного соглашения в его первоначальном виде. Стороны обсуждают вопросы снятия американских санкций с исламской республики, выполнения взятых ею на себя обязательств в ядерной сфере и возвращения США к договоренностям. Представители государств - участников соглашения также проводят отдельные консультации с американскими эмиссарами без участия Ирана. Первоначально делегации рассчитывали завершить работу в конце мая, затем - в первых числах июня.

Теги
СШАИранСитуация вокруг ядерной программы ИранаБайден, Джо
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