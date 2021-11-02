В КНР заявили, что США должны дать объяснения инцидента с подлодкой в Южно-Китайском море

ПЕКИН, 2 ноября. /ТАСС/. Вашингтон должен дать исчерпывающие объяснения инцидента с атомной подводной лодкой ВМС США USS Connecticut (класс Seawolf) в Южно-Китайском море. Об этом во вторник на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Мы неоднократно выражали серьезную озабоченность в связи с инцидентом. Мы просим американскую сторону занять ответственную позицию, дать подробные разъяснения и исчерпывающие объяснения всему международному сообществу и странам региона", - сказал дипломат.

По его словам, китайская сторона обратила внимание на то, что "всего через неделю после инцидента США опубликовали уклончивое заявление, в котором говорилось, что подводная лодка столкнулась с "неизвестным объектом", а "спустя почти месяц после аварии было объявлено, что подлодка столкнулась с "неизвестной подводной горой".

"Мы еще раз призываем американскую сторону дать детальное описание произошедшего, в полной мере отреагировать на озабоченности и опасения стран региона, прекратить устраивать провокации, посылать повсюду военные корабли и военные самолеты и демонстрировать силу, прекратить наносить ущерб безопасности и суверенитету других стран", - указал он.

7 октября пресс-служба Тихоокеанского флота США сообщила, что 2 октября атомная подлодка ВМС США USS Connecticut столкнулась с неизвестным объектом во время погружения в Индо-Тихоокеанском регионе, никто из экипажа не получил опасных для жизни травм, ядерная силовая установка не пострадала. Как стало известно из сообщений печати, инцидент произошел в Южно-Китайском море. В понедельник новостной портал института ВМС США сообщил, что расследование произошедшего 2 октября инцидента завершилось на прошлой неделе. Согласно результатам, атомная подлодка США столкнулась с "не отмеченной на карте подводной горой".

По данным китайских аналитиков, место аварии находилось к востоку от Парасельских островов (островов Сиша). Субмарина, полагают аналитики, могла отрабатывать условный перехват китайских подводных лодок на пути следования авианосной ударной группы ВМС США.