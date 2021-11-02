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СМИ: группа афганских нелегалов на полтора часа заблокировала работу аэропорта в Турции

Полиция их задержала

АНКАРА, 2 ноября. /ТАСС/. Турецкая полиция задержала более 70 нелегальных мигрантов из Афганистана, из-за которых аэропорт города Адана на полтора часа перестал принимать и отправлять рейсы. Об этом во вторник сообщает телеканал CNN Turk.

Инцидент произошел утром, когда полицейские остановили недалеко от территории аэропорта для досмотра грузовик. Как выяснилось, в кузове находились 72 афганца без документов на въезд в республику. Нелегалы попытались бежать, и часть из них смогла перелезть через забор территории аэропорта. Они выбежали на взлетно-посадочную полосу, по которой двигался только что совершивший посадку лайнер. Пилоты были вынуждены совершить экстренное торможение.

Из-за инцидента работа воздушной гавани была приостановлена на полтора часа. Сообщается, что полиция задержала всех бежавших нелегалов.

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