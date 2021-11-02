Визит лидера Аргентины в Россию запланировали на первую половину 2022 года

ГЛАЗГО, 2 ноября. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко, Никита Кручиненко/. Визит аргентинской делегации во главе с президентом страны Альберто Фернандесом в Россию может состояться в первой половине 2022 года. Об этом на климатической конференции ООН в Глазго сообщил ТАСС советник в министерстве промышленного развития Аргентины Марсело Клостер.

"Поездки президента в Россию и Китай планируются на первую половину следующего года. Насколько мне известно, визит в КНР должен состояться в марте, однако все будет зависеть от текущей эпидемиологической ситуации. На первую половину 2022 года планируется и встреча [Фернандеса] с российским президентом Владимиром Путиным", - сказал он.

Глава МИД Аргентины Сантьяго Кафьеро подтвердил ТАСС, что у него тоже "есть планы" посетить Россию, но точная дата пока не определена.

"Нынешний глава МИД находится на своем посту всего лишь несколько месяцев, поэтому потребовалось время, чтобы провести обзор различных направлений внешней политики. Отношения с Россией и Китаем имеют большое значение, - пояснил Клостер. - С Москвой особый акцент на переговорах делается на (вакцине от коронавируса - прим. ТАСС) "Спутнике V", энергетических проектах, железнодорожной отрасли. В настоящий момент МИД занят подготовкой повестки визита президента [Фернандеса в Москву]".

В феврале этого года пресс-служба администрации президента Аргентины сообщила, что в ходе телефонного разговора Путин пригласил Фернандеса посетить Россию, а аргентинский лидер в ответ заверил, что намерен совершить визит в Москву, так как считает приоритетным развитие отношений между двумя странами.