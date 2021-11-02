Лондон заявил, что французские власти продолжают удерживать в Гавре британский траулер

ЛОНДОН, 2 ноября. /ТАСС/. Власти Франции продолжают удерживать в порту Гавр британский траулер Cornelis Gertjan, задержанный на прошлой неделе во французских территориальных водах. Об этом заявил во вторник официальный представитель Министерства охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Соединенного Королевства агентству Reuters , признав тем самым ошибочным высказывание главы ведомства об освобождении этого судна Францией.

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Одновременно представитель подтвердил информацию Эндрю Брауна, главы компании Macduff Shellfish, владеющей рыболовецким судном, о том, что траулер "по-прежнему находится в порту Гавр и останется там по крайней мере до завтрашних слушаний в суде".

Согласно сообщению французского министра по делам моря Анник Жирарден, 27 октября морская жандармерия при осуществлении стандартных проверок в Ла-Манше составила протоколы о нарушениях в отношении двух британских траулеров. По ее словам, экипаж первого судна получил предупреждение, так как не подчинился требованиям жандармов, которые намеревались подняться на борт с целью осмотра. Второе было направлено в порт Гавра и передано правоохранительным органам, так как у него не имелось разрешения на лов рыбы.

После этого Франция объявила о готовности ввести санкции против Соединенного Королевства из-за обострившегося спора о лицензиях на рыбный промысел, если "британская политика в сфере рыбного промысла не будет изменена". Они предусматривают ужесточение правил ввоза товаров из Великобритании во Францию, а также запрет на выгрузку морепродуктов с британских судов в портах Франции. Лондон пообещал дать "адекватный и тщательно выверенный" ответ на подобные санкции.

Однако в последний момент, благодаря усилиям Еврокомиссии, призвавшей стороны как можно скорее урегулировать возникшие противоречия, Лондон и Париж согласились на продолжение переговоров по этой проблеме в четверг в Брюсселе.

Спор Великобритании и Франции о лицензиях для рыболовов значительно обострился в последние дни. В Париже заявляют, что французским рыбакам было предоставлено вдвое меньше разрешений на осуществление лова в водах вокруг острова Джерси, чем они требовали.