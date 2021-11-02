Лондон заявил, что французские власти продолжают удерживать в Гавре британский траулер

ЛОНДОН, 2 ноября. /ТАСС/. Власти Франции продолжают удерживать в порту Гавр британский траулер Cornelis Gertjan, задержанный на прошлой неделе во французских территориальных водах. Об этом заявил во вторник официальный представитель Министерства охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Соединенного Королевства агентству Reuters, признав тем самым ошибочным высказывание главы ведомства об освобождении этого судна Францией.
Одновременно представитель подтвердил информацию Эндрю Брауна, главы компании Macduff Shellfish, владеющей рыболовецким судном, о том, что траулер "по-прежнему находится в порту Гавр и останется там по крайней мере до завтрашних слушаний в суде".
Согласно сообщению французского министра по делам моря Анник Жирарден, 27 октября морская жандармерия при осуществлении стандартных проверок в Ла-Манше составила протоколы о нарушениях в отношении двух британских траулеров. По ее словам, экипаж первого судна получил предупреждение, так как не подчинился требованиям жандармов, которые намеревались подняться на борт с целью осмотра. Второе было направлено в порт Гавра и передано правоохранительным органам, так как у него не имелось разрешения на лов рыбы.
После этого Франция объявила о готовности ввести санкции против Соединенного Королевства из-за обострившегося спора о лицензиях на рыбный промысел, если "британская политика в сфере рыбного промысла не будет изменена". Они предусматривают ужесточение правил ввоза товаров из Великобритании во Францию, а также запрет на выгрузку морепродуктов с британских судов в портах Франции. Лондон пообещал дать "адекватный и тщательно выверенный" ответ на подобные санкции.
Однако в последний момент, благодаря усилиям Еврокомиссии, призвавшей стороны как можно скорее урегулировать возникшие противоречия, Лондон и Париж согласились на продолжение переговоров по этой проблеме в четверг в Брюсселе.
Спор Великобритании и Франции о лицензиях для рыболовов значительно обострился в последние дни. В Париже заявляют, что французским рыбакам было предоставлено вдвое меньше разрешений на осуществление лова в водах вокруг острова Джерси, чем они требовали.