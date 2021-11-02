Азербайджан передал Армении останки 11 погибших в боях в Карабахе военнослужащих

БАКУ, 2 ноября. /ТАСС/. Азербайджан передал армянской стороне останки 11 армянских военнослужащих, погибших в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, сообщил во вторник ТАСС координатор азербайджанского Информационного центра по делам пленных и заложников Ахмед Шахидов.

"Передача произошла сегодня днем в районе села Красный Базар Ходжавендского района. При посредничестве российских миротворцев противоположной стороне были переданы останки 11 человек", - сказал Шахидов.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, в регионе начались активные боевые действия. 9 ноября того же года президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали трехстороннее заявление, которое позволило достичь полного прекращения военных действий в зоне конфликта. Азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.